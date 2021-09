Azerbaigian: a Roma commemorazione per caduti durante conflitto del 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della cerimonia presso il Centro islamico culturale d'Italia, l'ambasciatore Ahmadzada ha potuto ricordare "gli innocenti che hanno perso la vita non solo nella seconda guerra del Karabakh, ma anche nei tre decenni in cui l'Azerbaigian ha dovuto convivere con l'occupazione di circa il 20 per cento del suo territorio da parte delle forze armate dell'Armenia: decine di migliaia di azerbaigiani morti, 4.000 dispersi e lo sfollamento di oltre un milione di azerbaigiani dalle proprie terre", si legge in una nota. "Non è possibile dimenticare come il culmine del conflitto", ha evidenziato Ahmadzada, "è stato il genocidio di Khojaly del 1992, in cui hanno perso la vita 613 civili azerbaigiani, tra cui donne e bambini". "Lo scorso autunno, durante la Guerra patriottica, sono stati uccisi circa 100 civili azerbaigiani, tra cui donne e bambini, dagli attacchi dell'Armenia con uso di artiglieria pesante contro insediamenti azerbaigiani lontani all'area del teatro delle operazioni militari, mentre 3.000 azerbaigiani sono diventati vittime dell'esplosione delle mine cosparse nei territori dell'Azerbaigian durante l'occupazione. Nonostante la guerra sia finita, le mine continuano a uccidere persone innocenti, solo dal novembre scorso fino ad oggi 160 azerbaigiani sono stati vittime dell'esplosione di ordigni", ha sottolineato l'Ambasciatore durante la cerimonia nel Centro islamico culturale. (segue) (Com)