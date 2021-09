Azerbaigian: a Roma commemorazione per caduti durante conflitto del 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la commemorazione l'ambasciatore ha evidenziato che "Finalmente dopo circa 30 anni, come risultato della guerra patriottica di 44 giorni, i territori dell'Azerbaigian sono stati liberati dall'occupazione e l'integrità territoriale dell'Azerbaigian è stata ripristinata. Il 27 settembre è stato definito, con ordine del presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Giorno della Memoria. Il nostro pensiero oggi va a tutti i nostri martiri, sia coloro che sono stati vittime dell'aggressione militare dell'Armenia, sia quelli che hanno sacrificato la loro vita per la liberazione dei nostri territori dall'occupazione". L'evento si è concluso con una preghiera in memoria di tutti i martiri azerbaigiani. A commemorazione dei martiri azerbaigiani, presso la Chiesa di Santa Maria della Mercede, è stata officiata una messa, al termine della quale ha preso la parola l'ambasciatore Ahmadzada, che ha ricordato che "L'Azerbaigian è un paese con ricchi valori multiculturali. Rappresentanti di diverse religioni, musulmani, cristiani, ebrei, e numerose etnie, convivono in pace e in armonia nel nostro Paese da secoli." Lo stesso Papa Francesco, ha ricordato l'ambasciatore, durante la sua visita nel 2016 ha elogiato l'Azerbaigian come Paese modello in tutto il mondo per la sua tolleranza religiosa. (segue) (Com)