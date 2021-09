Azerbaigian: a Roma commemorazione per caduti durante conflitto del 2020 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha sottolineato anche che "L'Azerbaigian ha ripristinato la giustizia storica a costo della vita dei propri figli, verso i quali abbiamo un sentimento di grande riconoscenza. Ci auguriamo che la pace, la sicurezza e la stabilità tanto attese prevalgano finalmente nel Caucaso meridionale. L'Azerbaigian continuerà i suoi sforzi coerenti per contribuire e rafforzare la pace e lo sviluppo regionali", facendo un riferimento anche alle parole di Papa Francesco: "Dove non c'è la giustizia non c'è la pace", fatte ripetere per ben 3 volte l'11 maggio 2015 ai 7000 bambini della Fabbrica della Pace presso l'Aula Paolo VI. Una frase ricorrente questa nel pontificato di Francesco, in linea con i suoi predecessori come ad esempio Pio XII che scelse come motto episcopale 'Opus iustitiae pax' - la pace è opera della giustizia. La cerimonia si è conclusa con un suggestivo concerto del soprano Carmela Maffongelli, accompagnata dall'organista Giulio Lucciola e dal violinista Claudio Casarano, che hanno eseguito brani classici della tradizione religiosa, tra cui l'Ave Maria di Franz Shubert e il Panis Angelicus di Cesar Franck. Il concerto è stato dedicato alla memoria dei martiri azerbaigiani, che sono anche espressione della speranza di una pace attesa e pienamente meritata dai popoli della regione. (Com)