Reddito cittadinanza: Bernini (FI), sussidio da rivedere, numeri inequivocabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evocare le barricate per difendere il reddito di cittadinanza, come sta facendo il leader del Movimento Cinque Stelle, è un espediente elettorale che però cozza con la realtà. I 124 mila furbetti a cui è stato revocato l’assegno sono infatti solo la punta dell’iceberg di un sussidio che ha lasciato fuori il 56 per cento dei veri poveri, oltre a fallire totalmente l’aggancio col mondo del lavoro". Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Bisogna dunque porre fine alla confusione tra contrasto alla povertà e politiche occupazionali, e concentrarsi sull’inefficienza strutturale dei Centri per l’impiego, su cui ha posto giustamente l’accento la Corte dei Conti", aggiunge.(com)