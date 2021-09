Infrastrutture: Franco, ponte San Giorgio testimonianza di rapidità ed efficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello del ponte San Giorgio di Genova non è facilmente riproducibile in quanto è stato uno “sforzo collettivo” per ripartire dopo una tragedia che non deve più avvenire, ma in ogni caso rappresenta una testimonianza di successo. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, parlando alla tavola rotonda “Ponte San Giorgio: le ragioni del successo”, dai Magazzini del cotone a Genova. Secondo Franco, la costruzione del ponte San Giorgio, inaugurato nell'estate del 2020, testimonia il ruolo che ha il senso di urgenza e rappresenta un modello di efficienza. Il ministro Franco ha infine parlato di 96 miliardi di euro investimenti in progetti infrastrutturali, che nei prossimi anni saranno banco di prova per dimostrare l’efficacia delle nuove misure che includono procedure accelerate. (Res)