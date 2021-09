Romania: Commissione Ue dà via libera al Pnrr, 41 per cento a clima e 21 per cento a digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione della Commissione rileva che il Pnrr della Romania destina il 41 per cento della dotazione totale a misure a sostegno della transizione verde. Il piano include misure per eliminare gradualmente la produzione di energia da carbone e lignite entro il 2032. Le riforme che promuovono il trasporto sostenibile includono la decarbonizzazione del trasporto su strada, la tassazione ecologica, incentivi per i veicoli a emissioni zero e un trasferimento modale verso ferrovie e trasporti marittimi. Il piano ha anche una forte attenzione al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici privati e pubblici. La valutazione della Commissione sul piano della Romania rileva inoltre la destinazione del 21 per cento a misure a sostegno della transizione digitale. Ciò include misure per digitalizzare la pubblica amministrazione e le imprese, migliorare la connettività, la sicurezza informatica e le competenze digitali e sviluppare un sistema integrato di e-Health e telemedicina. Si prevede che le misure a sostegno della digitalizzazione dell'istruzione contribuiranno allo sviluppo delle competenze sia per gli studenti che per gli insegnanti e saranno rafforzate da misure per modernizzare i laboratori scolastici e creare laboratori intelligenti. È prevista la partecipazione a un progetto multinazionale da implementare come un importante progetto di interesse comune europeo (Ipcei) sulla microelettronica. (segue) (Beb)