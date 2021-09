Romania: Commissione Ue dà via libera al Pnrr, 41 per cento a clima e 21 per cento a digitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ritiene che il piano della Romania includa un'ampia serie di riforme e investimenti che si rafforzano a vicenda, che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o una parte significativa delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte alla Romania. Si prevede che l'attuazione delle riforme e degli investimenti sociali ed educativi affronterà le vulnerabilità di vecchia data e le carenze strutturali. Il piano prevede misure per rafforzare la pubblica amministrazione, anche attraverso il rafforzamento dell'efficacia del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione. Comprenderà anche misure per sostenere gli investimenti privati, in particolare per le Pmi, e migliorare l'ambiente imprenditoriale riducendo gli oneri amministrativi per le imprese. Le riforme del piano nei settori dell'istruzione e dell'occupazione dovrebbero sostenere un mercato del lavoro più forte, favorendo la crescita. Si prevede che le riforme faro sull'eliminazione graduale del carbone e la decarbonizzazione dei trasporti e gli investimenti che promuovono la transizione verde e digitale rafforzeranno la competitività e rendano l'economia nel complesso più sostenibile. La resilienza sociale dovrebbe migliorare grazie alle riforme educative e agli investimenti inclusi nel piano. Avere una forza lavoro ben qualificata e ridurre l'abbandono scolastico dovrebbe rendere l'economia più resistente agli shock futuri e la popolazione più adattabile ai mutevoli modelli economici. (segue) (Beb)