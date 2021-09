Romania: Commissione Ue dà via libera al Pnrr, 41 per cento a clima e 21 per cento a digitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano della Romania propone progetti in ciascuna delle sette aree faro dell'Ue, ha spiegato la Commissione. Si tratta di progetti di investimento specifici che affrontano questioni comuni a tutti gli Stati membri in settori che creano posti di lavoro e crescita e sono necessari per la transizione verde e digitale. Ad esempio, il piano romeno comprende un progetto per costruire un'infrastruttura governativa di cloud computing sicura per consentire l'interoperabilità delle piattaforme della pubblica amministrazione e dei servizi dati, promuovere l'adozione di servizi pubblici digitali per cittadini e imprese e l'adozione di carte d'identità elettroniche per 8,5 milioni di cittadini. La valutazione rileva inoltre che nessuna delle misure incluse nel piano danneggia in modo significativo l'ambiente, in linea con i requisiti previsti dal regolamento Rrf. (segue) (Beb)