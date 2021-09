© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato catalano Carles Puigdemont è arrivato oggi al Parlamento europeo. Atteso da diversi giornalisti, non ha voluto parlare molto delle vicende giudiziarie di questi ultimi giorni, ma ha spiegato che intende rientrare in Sardegna per partecipare all'udienza del 4 settembre. "Sì, sì" ha risposto a chi glielo ha chiesto, aggiungendo di essere pronto. (Beb)