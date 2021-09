Milano 2021: Bolognini (Lega), prossima giunta avvii confronto con Regione su gestione Aler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fatto "singolare" l'intervento del Pd e di Maran sul tema delle case popolari ad una settimana dal voto. Così definisce l'intervento Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano del Carroccio, in una nota. "Strano che non sia intervenuto l'assessore alla Casa del Comune di Milano che, evidentemente, non viene più riconosciuto come tale nemmeno dai suoi stessi compagni di Giunta" afferma Bolognini. "Aler aveva avuto in gestione le case comunali dal 2010 al 2014, ma era stata la stessa maggioranza di centrosinistra di Palazzo Marino a trasferire la gestione a MM, purtroppo con risultati non soddisfacenti" commenta il commissario provinciale, auspicandosi che la prossima Giunta comunale avvii un tavolo di confronto con la Regione su questo tema e "non ci si limiti soltanto a dirlo prima del voto per motivi puramente elettorali". (Com)