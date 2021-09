Usa: migranti brasiliani fermati al confine Messico-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di brasiliani è stato scoperto nel retro di un camion mentre cercava di entrare illegalmente negli Stati Uniti al confine messicano con la città di Sierra Blanca, in Texas. L'agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere (Cbp) non ha divulgato il numero esatto di brasiliani che si trovavano in un gruppo composto da 49 migranti provenienti da Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Messico e Perù. L'autista del camion, che aveva un regolare visto statunitense, è stato arrestato. I migranti sono stati sottoposti a una valutazione medica e saranno perseguiti per immigrazione irregolare. Secondo i dati ufficiali della Cbp raccolti da "BBC Brasil", tra ottobre 2020 e agosto 2021 di quest'anno, 46.410 brasiliani sono stati arrestati per aver attraversato illegalmente il confine meridionale degli Usa attraverso il Messico. Si tratta di un record assoluto. Solo ad agosto, 9.098 hanno tentato di entrare in Usa illegalmente. (segue) (Brb)