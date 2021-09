Germania: Cdu Treviri chiede congresso federale del partito entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione di Treviri dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) chiede che il partito tenga un congresso federale straordinario entro quest'anno, a seguito della sconfitta che ha subito con l'Unione cristiano-sociale (Csu) alle elezioni del Bundestag, tenute in Germania ieri 26 settembre. In un comunicato, la Cdu di Treviri afferma che, “in considerazione del risultato storicamente negativo dell'Unione cristiano-democratica” al voto per il rinnovo del parlamento federale, la dirigenza del partito “deve mettere in discussione la sua composizione e le sue decisioni più recenti”. (Geb)