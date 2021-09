Energia: Spagna, governo distribuisce 31 milioni di aiuti per 193 progetti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero per la Transizione ecologica e la Sfida demografica della Spagna (Miteco) ha finanziato 193 progetti innovativi incentrati sulle energie rinnovabili con 31 milioni di euro di aiuti. Tra gli obiettivi dei progetti, provvisoriamente selezionati dall'Istituto per la diversificazione e il risparmio energetico (Idae), c'è quello di accelerare la transizione energetica in settori come l'allevamento, l'agricoltura, i servizi e le infrastrutture puntando, in particolare, su autoconsumo, energia solare termica e biogas. La maggior parte dei progetti si trovano in Aragona, Catalogna, Castiglia-La Mancia, Madrid, Valencia, Estremadura, La Rioja e Murcia. (Spm)