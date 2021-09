Infrastrutture: Salini (Webuild), pronti a fare tutto ciò di cui ci sarà bisogno in Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild Group è pronto a “fare tutto ciò di cui ci sarà bisogno in questo piano speciale per le infrastrutture per l’Italia”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild Group, Pietro Salini, parlando alla tavola rotonda “Ponte San Giorgio: le ragioni del successo”, dai Magazzini del cotone a Genova, nell’ambito della giornata del G20 sulle infrastrutture. Un piano che “sarà veramente importante per avere un tale metodo (come quello che ha portato alla costruzione del Ponte San Giorgio) e controllare ogni giorno, perché questo è quello che le persone vogliono vedere”, ha aggiunto.(Res)