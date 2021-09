Romania: von der Leyen, Pnrr ha potenziale di trasformare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza (Pnrr) della Romania ha il potenziale per trasformare il Paese. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Sono lieta di presentare l'approvazione da parte della Commissione europea del piano di ripresa e resilienza della Romania da 29,1 miliardi di euro. Concentrandosi su misure per garantire la transizione verde e digitale, dal miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici al miglioramento della connettività e delle competenze digitali, le misure stabilite nel piano hanno il potenziale per essere veramente portatrici di cambiamento", ha dichiarato. "Saremo al vostro fianco negli anni a venire per garantire che gli ambiziosi investimenti e le riforme previsti dal piano siano pienamente attuati", ha aggiunto. (Beb)