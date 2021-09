Covid: fonti stampa, Usa trasferiranno in Egitto 1,6 milioni di dosi di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invieranno circa 1,6 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2 in Egitto. Lo ha detto oggi un funzionario dell'amministrazione Usa del presidente Joe Biden, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”. “Oggi, gli Stati Uniti inizieranno a trasferire 1.612.260 dosi di vaccino Pfizer in Egitto attraverso la piattaforma Covax (programma internazionale per l'accesso equo ai vaccini anti Covid-19). Questa donazione proviene dalla donazione iniziale di 500 mila dosi Pfizer", ha detto un funzionario della Casa Bianca. La decisione, non ancora annunciata ufficialmente, arriva giorni dopo che il presidente Biden ha convocato un vertice con i leader mondiali per porre fine alla pandemia di Covid-19 e lavorare insieme per evitate il ripetersi di quanto avvenuto con la diffusione del conronavirus. Secondo le prime indiscrezioni, Washington avrebbe deciso di donare oltre 1 miliardo di dosi del vaccino in tutto il mondo. Gli esperti sanitari affermano che sono necessarie circa 5 o 6 miliardi di dosi per immunizzare le popolazioni dei Paesi e più poveri. “Gli Stati Uniti non possono e non devono farlo da soli. Tutti devono ritenersi responsabili per adempiere agli impegni che abbiamo preso per porre fine a questa pandemia e per prevenire la prossima", ha detto il funzionario statunitense ad “Al Arabiya”. “Questo è un momento unico nella storia e richiede la leadership statunitense. Continueremo a fare tutto il possibile per costruire un mondo più sicuro e protetto dalla minaccia delle malattie infettive", ha aggiunto il funzionario. (Res)