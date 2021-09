Fisco: Bernini (FI), nostra riforma fa ripartire economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La posizione di Forza Italia sulla riforma fiscale è molto chiara e perfettamente in linea con la scossa che serve per far ripartire in modo strutturale l’economia: niente patrimoniali, meno tasse al ceto medio, riduzione del costo del lavoro e superamento dell’Irap per sostenere le imprese". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Anche il no al ritocco degli estimi catastali va nella stessa direzione: aumentare le tasse sugli immobili significherebbe infatti colpire ancora una volta il ceto medio, ossia la fascia di reddito più penalizzata dal fisco - aggiunge -. Il settore edilizio è un asset fondamentale per la ripresa economica: va rilanciato, no tartassato".(com)