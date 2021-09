Francia: a Lione Macron e Ghebreyesus inaugurano la nuova Accademie dell'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macro e il direttore dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus hanno inaugurato la nuova Accademia dell'Oms a Lione. "Investire nel sistema della salute è il miglior modo per prepararsi alle prossime pandemie", ha detto Macron. La crisi del coronavirus ci ha insegnato che "non si esce da una pandemia mondiale se non si ha una strategia mondiale". L'obiettivo del centro è quello di diventare un centro di formazione internazionale per il personale medico di tutto il mondo. Il progetto è stato lanciato nel 2019 e dovrà diventare operativo nel 2024. Una volta in funzione, l'Accademia dell'Oms dovrà accogliere 16 mila persone in presenza o a distanza. La pandemia di Covid-19 è stata "un potente richiamo del valore degli agenti sanitari" che hanno bisogno di "informazioni, competenze e strumenti più recenti", ha affermato Tedros. Il direttore dell'Oms ha poi lanciato un appello alla comunità internazionale affinché si impegni per sostenere l''Accademia. (Frp)