Cina: Evergrande, azioni divisione veicoli elettrici perdono oltre il nove per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione veicoli elettrici del colosso immobiliare cinese Evergrande ha registrato un crollo delle proprie azioni di oltre il nove per cento alla Borsa di Hong Kong, dopo aver annunciato la sospensione di una quotazione secondaria a Shanghai e varie difficoltà nel pagamento dei fornitori. Lo rende noto l'emittente statunitense "Cnn", secondo cui le azioni di China Evergrande New Energy Vehicle Group hanno subito cali giornalieri di oltre il 20 per cento nelle ultime settimane, deprezzandosi complessivamente di oltre il 90 per cento nel corso dell'anno. Per alleviare la drammatica crisi di liquidità, Evergrande ha tentato inutilmente di vendere parte della sua partecipazione nel business dei veicoli elettrici negli ultimi mesi, una mossa nel complesso insufficiente ad alleggerire il debito contratto dal gruppo a causa della minima partecipazione della vendita di veicoli elettrici al volume d'affari del conglomerato. (segue) (Cip)