Cina: Evergrande, azioni divisione veicoli elettrici perdono oltre il nove per cento (2)

- Lo scorso venerdì, il capo della divisione veicoli elettrici, Shawn Siu, ha reso noto il tentativo di vendere parte delle attività automobilistiche gestite da Evergrande all'estero, unitamente allo studio di nuove modalità per attrarre nuovamente gli investitori. Tuttavia, in mancanza di nuovi finanziamenti, ha sottolineato Siu, la crisi di cassa di Evergrande "influenza complessivamente le operazioni quotidiane del gruppo" peggiorando anche la sua capacità di erogare lo stipendio ai propri dipendenti. Il 24 settembre, le azioni di Evergrande sono crollate dell'11,6 per cento sulla borsa di Hong Kong, a seguito del mancato pagamento di cedole per 83,5 milioni di dollari. Ancora più pesante è stato il crollo dell'unità societaria per i veicoli elettrici, le cui azioni hanno perso il 23 per cento del valore nella stessa giornata. (Cip)