Infrastrutture: Salini (Webuild), partecipazione cittadini tra i segreti metodo Ponte San Giorgio

- Tra i segreti del metodo che ha portato alla produzione del Ponte San Giorgio a Genova, c’è stata la partecipazione di tutti i cittadini della città. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild Group, Pietro Salini, parlando alla tavola rotonda “Ponte San Giorgio: le ragioni del successo”, dai Magazzini del cotone a Genova, nell’ambito della giornata del G20 sulle infrastrutture. In primo luogo, ha rimarcato Salini, per realizzare con successo una tale infrastruttura è stata necessaria una vera “pubblica amministrazione” che “non è solo una parola vuota significa fare qualcosa”. “Prima cosa abbiamo trovato un sindaco (Marco Bucci) che voleva farlo e ha preso decisioni in tale senso giorno dopo giorno, ha chiarito. Il secondo elemento, ha proseguito l’Ad di Webuild, è la qualità delle società che hanno vinto l’appalto nel 2018 e poi realizzato l’opera: Salini Impregilo (poi rinominata Webuild) e Fincantieri Infrastructure, riunite nel consorzio PerGenova s.c.p.a. Inoltre Salini ha ricordato anche la “qualità” dell’ideatore del ponte, l’architetto Renzo Piano. “Terzo segreto - ha sottolineato - è stato quello di avere tutti i cittadini a partecipare in questo processo” perché “volevano questo ponte”. “Ogni singola persona ha contribuito a questo ponte”, ha ricordato Salini ricordando il sostegno da parte dei commercianti, come i proprietari di bar ed altri esercizi, che “ci davano cornetti freschi e cappuccino al mattino e focacce”. Inoltre, ha spiegato, “noi abbiamo fatto questo ponte in modo trasparente” per renderli sempre “partecipi dei lavori”.(Res)