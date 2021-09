Romania: Dombrovskis, Pnrr aiuterà Paese a decarbonizzare dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ripresa e resilienza (Pnrr) della Romania aiuterà il Paese a decarbonizzare l'economia, con misure per eliminare gradualmente la produzione di energia da carbone e lignite che dovrebbero aumentare la competitività e rendere l'economia più sostenibile. Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Oggi abbiamo approvato il piano di ripresa della Romania per emergere più forti dopo la crisi e stimolare la crescita economica. Il piano aiuterà la Romania a decarbonizzare, con misure per eliminare gradualmente la produzione di energia da carbone e lignite che dovrebbero aumentare la competitività e rendere l'economia più sostenibile", ha spiegato. "Promuoverà inoltre il trasporto sostenibile e migliorerà l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati. Accogliamo con favore il suo focus sul miglioramento della connettività e della sicurezza informatica, nonché sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, della sanità e dell'istruzione, migliorando così lo sviluppo delle competenze digitali", ha continuato. "Effettuando riforme sociali ed educative, sostenute da investimenti, la Romania dovrebbe stimolare la crescita affrontando alcuni problemi strutturali di vecchia data, con un ambiente imprenditoriale più forte e meno burocrazia", ha concluso. (Rob)