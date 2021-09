Brasile: analisti Banca centrale confermano stima pil 2021 al 5,04 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive economiche del Paese per l'anno in corso, pur descrivendo una generale ripresa rispetto al 2020, continuano ad essere in gran parte legate al successo della campagna vaccinale. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha confermato la proiezione sullo stato dell'economia brasiliana, prevedendo nel 2021 un'espansione del 5,3 per cento del Pil. "La performance economica è stata migliore del previsto. Il pil ha riguadagnato il livello pre-pandemia nel primo trimestre del 2021 e lo slancio continua a essere favorevole, sostenuto dalla crescita del commercio e da una robusta espansione del credito del settore privato", ha informato il Fondo nel suo rapporto periodico sull'economia del Brasile, noto come Articolo IV, pubblicato il 22 settembre. (segue) (Brb)