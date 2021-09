Brasile: analisti Banca centrale confermano stima pil 2021 al 5,04 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2021, il pil del Brasile è calato dello 0,1 per cento rispetto al primo trimestre dell'anno. Una lieve flessione che lascia comunque l'economia al livello del quarto trimestre del 2019, l'ultimo prima che si registrassero gli effetti della pandemia di nuovo coronavirus. Si tratta tuttavia del primo risultato trimestrale negativo dopo tre aumenti consecutivi. La flessione è dovuta da un lato dalla diffusione della variante 'delta' associata alle difficoltà lentezza nella vaccinazione, dall'altro dall'aumento vertiginoso dell'inflazione. Il dato, registra l'istituto nazionale di statistica (Inbgi), riflette il calo del 2,8 per cento su trimestre del settore primario e dello 0,2 per cento nel manifatturiero. Il settore servizi, che contribuisce per il 73 per cento alla composizione del pil del paese, ha però segnato un aumento dello 0,7 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. (Brb)