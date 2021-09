© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato segnalato un incidente sulla A4 Torino-Venezia, all'altezza del chilometro 141. Lo scontro ha visto coinvolti due mezzi pesanti. D. M., cinquantaseienne conducente del camion tamponante, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, dopo aver riportato un trauma addominale e agli arti inferiori. Sulla scena sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. (Com)