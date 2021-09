Germania: ministro Esteri Slovacchia si congratula con l’SpD e loda Merkel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, ha rivolto le sue congratulazioni ai socialdemocratici tedeschi (SpD) e al loro candidato cancelliere, Olaf Scholz, per la vittoria alle elezioni in Germania. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”. Korcok spera che tutti i partiti tedeschi “si assumano la responsabilità” per il raggiungimento di un accordo di coalizione, non solo nell’interesse di Berlino ma anche dell’Europa e della Slovacchia. Il ministro slovacco ha voluto anche ringraziare la cancelliera uscente, Angela Merkel, “per le sue capacità negoziali in molte crisi europee negli ultimi 16 anni”. (Vap)