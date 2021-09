Imprese: Ericsson presenta nuovo purpose e alla nuova vision

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cambiamento tecnologico epocale è in corso in tutto il mondo, con Ericsson che prevede 3,5 miliardi di abbonamenti 5G e il 60 per cento di copertura della popolazione entro il 2026. Come riferisce un comunicato stampa, la portata di questo fenomeno sta per dare vita a una nuova ondata di innovazione in grado di affrontare alcuni dei problemi più rilevanti del nostro pianeta. Per comprendere le opportunità emergenti, Ericsson lancia oggi una nuova purpose e vision. Da una parte creare connessioni che rendono possibile l'inimmaginabile, e una visione che contempla un mondo in cui una connettività senza limiti migliora la vita, ridefinisce il business e apre la strada a un futuro sostenibile. Borje Ekholm, presidente e ceo di Ericsson, commenta: "Per quasi 150 anni la nostra tecnologia ha trasformato quasi ogni settore della società. Le reti che costruiamo hanno già permesso di connettere miliardi di persone e presto collegheranno ogni cosa. Questa era di iperconnettività aiuterà ad affrontare importanti sfide globali come il cambiamento climatico e l'inclusione digitale". Ekholm prosegue: "Il nostro nuovo purpose e la vision sono ancorati ai valori aziendali di rispetto, professionalità, perseveranza e integrità. Ci impegniamo fermamente a promuovere una cultura dell'integrità, incorporando i nostri valori in tutto ciò che facciamo. Questo importante lavoro continua, e siamo impegnati a creare maggiore responsabilizzazione, fiducia e rispetto nei confronti della nostra gente, dei clienti e di tutti gli stakeholder, assicurando al contempo un successo sostenibile per l'azienda in futuro". (segue) (Com)