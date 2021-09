Imprese: Ericsson presenta nuovo purpose e alla nuova vision (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Connettere miliardi di persone ha generato innumerevoli benefici sociali ed economici. Una ricerca di Ericsson, ad esempio, mostra che entro il 2030 le tecnologie digitali possono ridurre del 15 per cento le emissioni di gas serra nei vari settori industriali. Guardando avanti, la visione di Ericsson immagina un mondo in cui una connettività senza limiti migliora la vita, ridefinisce il business e apre la strada a un futuro sostenibile. "La nostra vision disegna il futuro che possiamo contribuire a creare per le persone, le attività commerciali e il pianeta", dice Stella Medlicott, senior vice president e Head of Group Function Marketing and Corporate Relations, Ericsson. "La connettività è la chiave per ridurre l'impatto umano sul pianeta e aiuterà a colmare il divario digitale, ma siamo consapevoli che la nostra tecnologia può aiutare anche altri settori della società. È questo uno degli aspetti più interessanti." (Com)