Trasporto aereo: olandese Klm servirà più destinazioni negli Stati Uniti questo inverno

- Grazie al recente allentamento delle restrizioni di viaggio, Klm Royal Dutch Airlines potrà offrire più voli verso le destinazioni degli Stati Uniti questo inverno. Gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato che, a partire dall'inizio di novembre, i viaggiatori vaccinati dell'Ue e del Regno Unito potranno accedere agli Stati Uniti. Il governo olandese ha anche deciso di ritirare le norme di quarantena precedentemente annunciate per i viaggiatori vaccinati che provengono dagli Stati Uniti. Come riferisce un comunicato, l'allentamento delle restrizioni ha portato alla decisione di Klm di riprendere il collegamento con Las Vegas e Miami dal 7 dicembre e di confermare la programmazione invernale con voli verso quattro nuove destinazioni: Cancun (Messico), Port of Spain (Trinidad & Tobago), Bridgetown (Barbados) e Mombasa (Kenya). (segue) (Com)