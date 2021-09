Trasporto aereo: olandese Klm servirà più destinazioni negli Stati Uniti questo inverno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripristino di una rete globale di destinazioni è il punto focale della strategia di Klm per emergere dalla crisi del coronavirus come una compagnia aerea più forte e competitiva. Dall'inizio della pandemia, la compagnia olandese ha cercato di mantenere la maggior parte possibile della sua rete. Questo ha garantito che i passeggeri potessero continuare a fare viaggi (essenziali) e che le merci, inclusi i prodotti medici e i vaccini, potessero essere trasportate. Questa strategia è stata di grande importanza per Klm durante la pandemia e ora rende far ripartire nuovi voli. Klm continuerà a insistere su una maggiore coerenza nella politica delle restrizioni di viaggio. (Com)