Recovery: Casellati, tempi stretti ma fiducia in governo

- "I tempi sono stretti ma i denari stanno arrivando. Noi abbiamo fiducia in questo governo perché si è rimesso in moto il rapporto con l’Europa”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a margine del convegno "Il Parlamento italiano da Firenze a Roma. Il ruolo delle assemblee elettive nella società che cambia", rispondendo a una domanda sul Recovery fund. “I denari alla fine di luglio sono già cominciati ad arrivare e sono certa che arriveranno anche gli altri per dar luogo a tutte le riforme, sulle quali il Parlamento è il luogo per definizione del controllo - ha aggiunto -. Questi denari, con la guida sapiente del nostro premier arriveranno davvero, quindi io sono molto fiduciosa”.(Rin)