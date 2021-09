Pa: Brunetta, entro 31 dicembre 1.000 esperti per gestione procedure complesse Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) il ministro Renato Brunetta sottolinea su Facebook come per la Pa siano "a bersaglio tre riforme su tre e un investimento su due. Adesso - spiega - manca l’ultimo step: il reclutamento di mille esperti da ripartire tra le Regioni per la gestione delle procedure complesse. Va realizzato entro il 31 dicembre. Avanti con la tenacia di sempre". (Rin)