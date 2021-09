Speciale infrastrutture: Eni avvia progetto sviluppo Cabaca North nell’offshore dell’Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha avviato la produzione dal progetto di sviluppo Cabaça North, nelle acque profonde del Blocco 15/06 in Angola, attraverso l’unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico Armada Olombendo. Stando al relativo comunicato stampa, lo startup di Cabaça North è un ulteriore esempio di come Eni Angola, in piena collaborazione con Anpg e i partner, continui a creare valore dal Blocco 15/06 attraverso la sua strategia esplorativa in prossimità di infrastrutture esistenti, generando una sequenza di progetti fast-track caratterizzati da collegamenti sottomarini, massimizzando così l'utilizzo delle strutture esistenti nell’area in maniera sostenibile. Lo sviluppo di Cabaça North, con un tasso di produzione di picco previsto di circa 15 mila barili di olio equivalente al giorno, aumenterà e sosterrà il plateau dell'Armada Olombendo, un Fpso con una capacità complessiva di 100 kbopd, progettata per operare con zero-discharge e zero-process flaring per l'intera vita produttiva. Cabaça North rappresenta il secondo avvio di produzione realizzato da Eni Angola nel 2021, dopo quello di Cuica Early Production a luglio: un terzo startup è previsto entro i prossimi mesi con la Ndungu Early Production, nell'area ovest del Blocco 15/06. (Com)