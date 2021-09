Speciale infrastrutture: Romania, premier Citu, governo pronto ad attirare i fondi previsti nel Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania è pronto ad attrarre i fondi di cui la Romania beneficerà attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ed è determinato ad attuare i programmi di riforma. Lo ha detto il primo ministro romeno, Florin Citu, in un comunicato del governo. Citu incontrerà lunedì la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la visita a Bucarest, che si svolge nel contesto della conclusione della valutazione del Pnrr. "Per la Romania, il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è solo il documento in base al quale potremo beneficiare di uno stanziamento di 29,2 miliardi di euro, ma anche la garanzia che investimenti e riforme saranno le coordinate dei prossimi anni", ha aggiunto. "La Romania si unisce, come è naturale, agli obiettivi che caratterizzano le economie sviluppate: modernizzazione delle infrastrutture di trasporto e mediche, green economy, digitalizzazione. Apprezzo la collaborazione con i nostri partner europei per la finalizzazione del Pnrr. Il governo è pronto ad attirare i fondi di cui beneficerà la Romania e determinato ad attuare i programmi di riforma", ha affermato Citu nel comunicato. Il Pnrr della Romania è strutturato su 15 elementi che coprono sei pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; coesione sociale e territoriale; resilienza sanitaria, economica, sociale e istituzionale; Politiche per le nuove generazioni. (Rob)