Speciale infrastrutture: Scannapieco (Cdp), coinvolgere i privati nello sviluppo sostenibile

- La creazione di infrastrutture sostenibili è una priorità della presidenza italiana del G20 e tale impegno deve continuare anche con il coinvolgimento del settore privato. Lo ha detto l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp), Dario Scannapieco, alla D20-Ltic High-Level International Conference organizzata da Cdp. Scannapieco ha ricordato che il coinvolgimento del settore privato, per cogliere la ripresa economica e per accelerare la transizione ecologica, è stato un impegno concordato durante la ministeriale Finanze organizzata a Venezia dalla presidenza italiana del G20. “Come investitori di lungo termine”, ha osservato Scannapieco, “siamo impegnati a colmare il gap infrastrutturale a livello globale” stimato in oltre sei mila miliardi l’anno fino al 2030. “Siamo pronti ad aumentare il nostro impegno”, ha dichiarato l’Ad di Cdp, menzionando in particolare l’importanza di creare infrastrutture di qualità e sostenibili nei Paesi in via di sviluppo. Secondo Scannapieco, Cdp vuole essere “parte della soluzione” per cui “dobbiamo concordare esattamente sugli standard delle politiche di prestito”. “Cdp vuole essere un attore per la transizione verso un modello più sostenibile”, ha aggiunto l’Ad auspicando in questo modo di contribuire a creare “migliori condizioni di vita per le nuove generazioni, per le nostre comunità e per il pianeta”. (Res)