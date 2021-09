© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Praticare, non solo predicare. Abbiamo bisogno di nuove prospettive per impostare le infrastrutture di domani: per questo al Mims reclutiamo giovani ricercatori che si pongano sulla frontiera e non in retroguardia". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso di un videocollegamento al Festival nazionale dell'Economia civile, a Firenze. (Rin)