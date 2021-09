Speciale infrastrutture: Giovannini, crisi climatica richiederà grossi investimenti per riprogettare quelle esistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi climatica richiederà grossi investimenti per riprogettare le infrastrutture esistenti in chiave "green" e l'investimento di 4 miliardi di euro nei porti ne è un esempio. Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla giornata conclusiva di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", l’evento organizzato dalla Cgil a Bologna. "Gli investimenti che facciamo non sono solo a favore delle imprese e della competitività, ma anche delle persone, soprattutto al sud: questo ridurrà infatti del 38 per cento le disuguaglianze nell'accessibilità alla rete ferroviaria nei prossimi anni fra nord e sud", ha affermato Giovannini. "C'è bisogno di potenziare il sistema ferroviario per le merci, e il valore sistemico nostro investimento forse non è stato ancora compreso", ha aggiunto il ministro, ricordando che il governo si sta battendo per il riconoscimento in ambito europeo di un un secondo corridoio prioritario oltre a quello tirrenico, vale a dire quello adriatico. (Rin)