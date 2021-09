Speciale infrastrutture: Giovannini, 40 per cento dei fondi Pnrr destinati al Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede una percentuale del 40 per cento dei fondi destinati al Mezzogiorno, a dimostrazione che l'attenzione del governo verso il sud "è massima". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla giornata conclusiva di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato a Bologna dalla Cgil. "Intendiamo portare potenziare le linee esistenti, portare l'alta velocità a 9 milioni di persone, di cui sei nel Mezzogiorno. Uno dei tre interventi previsti per l'alta velocità del Mezzogiorno è quello di di rifare le gallerie che oggi impediscono ai container di fruire dal porto di Gioia Tauro verso linea adriatica, utilizzare al massimo i porti del Mezzogiorno come luogo di entrata", ha detto Giovannini, secondo il quale "c'è bisogno di una molteplicità di approcci sapendo che i porti sud vanno potenziati e connessi ma non assorbiranno tutto l'input dal nostro Paese". (Rin)