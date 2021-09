Speciale infrastrutture: Giovannini, Pnrr modello di innovazione per misure previste in favore dell'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è un modello di innovazione anche per le misure previste in favore delle imprese che investono nella sostenibilità e nell'inclusione. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo alla giornata conclusiva di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato a Bologna dalla Cgil. "È importante non solo cosa si fa, ma come si fa. In tal senso, i primi bandi di Rfi per l'attuazione del Pnrr prevedono una serie di condizionalità e premialità per le imprese che investono su donne e giovani, rispettano i contratti e le regole di sicurezza e non hanno mai ricevuto condanna per discriminazione. Occorre guardare a tutto tondo, anche questo è un modo in cui il Pnrr denota una certa innovazione", ha aggiunto. (Rin)