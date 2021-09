Speciale infrastrutture: Ferarris (Fs), sviluppo della logistica può portare a 2 per cento di Pil aggiuntivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sviluppo adeguato del sistema della logistica può portare fino al 2 per cento di prodotto interno lordo (Pil) aggiuntivo e alla creazione di 200 mila nuovi posti di lavoro. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato (Fs), Luigi Ferraris, intervenendo alla giornata conclusiva di "Futura 2021. Partecipazione. Inclusione. Rappresentanza", evento organizzato a Bologna dalla Cgil. "Il settore della logistica, pur con tutte le sue difficoltà, rappresenta oggi circa il 10 per cento del Pil nazionale e ha un impatto molto importante sull'economia del Pase. Lo sviluppo del sistema logistico è una leva di competitività enorme che, se gestita e pianificata in modo corretto con il nostro sistema manifatturiero, può dare un grande contributo. Serve una pianificazione integrata a tutto tondo, i cui frutti andranno a beneficio dei nostri figli", ha aggiunto Ferraris. (Rin)