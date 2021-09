Afghanistan: il Paese "scompare" dalla lista dei relatori dell'Assemblea generale dell'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Afghanistan è scomparso dalla versione definitiva dell'elenco dei relatori che parleranno oggi davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Secondo quanto ha annunciato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, venerdì 24 settembre, oggi avrebbe dovuto pronunciare il suo discorso il rappresentante permanente dell'Afghanistan a New York, Ghulam Isaczai, nominato dal presidente deposto Ashraf Ghani. La scorsa settimana, le Nazioni Unite hanno rivelato di aver ricevuto una lettera dai talebani in cui hanno chiesto di partecipare all'Assemblea generale con un altro rappresentante. (Res)