- In Francia il costo del gas in bolletta dal primo ottobre aumenterà del 12,6 per cento. Lo ha annunciato la Commissione di regolamento dell'energia (Cre). "Questa evoluzione risulta dall'aumento storico dei prezzi del gas sul mercato mondiale che si ripercuote sui costi di approvvigionamento dei fornitori di gas di Engie", ha spiegato la Cre. (Frp)