Spagna: Rolls-Royce vende Itp Aero per 1,7 miliardi di euro

- La britannica Rolls-Royce ha annunciato la vendita del produttore aeronautico Itp Aero per 1,7 miliardi di euro al consorzio formato dal fondo di private equity, Bain Capital insieme a partner spagnoli come la banca d'investimento Jb Capital e la società basca Sapa. "Rolls-Royce, Bain Capital e Itp Aero sono soddisfatti del dialogo costruttivo tenuto in questa transazione con i governi spagnolo e basco", si afferma in una nota congiunta dove hanno annunciato che sono disposte a introdurre più partner nazionali fino a raggiungere il 30 per cento del capitale. L'operazione è stata coordinata dalla banca d'investimento Goldman Sachs. (Spm)