Donbass: Donetsk annuncia la distruzione di un drone da ricognizione dell'esercito ucraino

- La milizia popolare dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk ha distrutto un drone da ricognizione delle forze di sicurezza ucraine in direzione di Mariupol. Lo ha annunciato il vice capo dell'organizzazione militare separatista, Eduard Basurin, come riportato dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". In precedenza le autorità di Donetsk avevano annunciato una violazione della tregua da parte delle forze di sicurezza ucraine negli ultimi giorni. L'uso di droni da parte delle parti in conflitto nel Donbass è vietato dagli accordi di Minsk, ad eccezione degli aeromobili a pilotaggio remoto (Uav) della missione Osce. (Rum)