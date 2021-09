Amministrative: Acquaroli (Marche), centrodestra? Giudicare risultati non sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra sta amministrando "tantissime città e Regioni, e spero e credo che sia anche molto apprezzata l'opera di governo in tanti luoghi. Vorrei che fossero giudicati i risultati laddove il centrodestra amministra e non i sondaggi ad una settimana dalle elezioni che, molto spesso, sono relativi". Lo ha detto a "Start" su Sky Tg24 Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche rispondendo a una domanda sulla salute del centrodestra e sulle elezioni amministrative. "Credo che la vera discriminante di queste amministrative - ha aggiunto - sia l'adesione al voto, la partecipazione al voto da parte dei cittadini, e penso che questo non sia un problema solo del centrodestra ma di tutte le forze politiche, perché l'adesione al voto molto spesso può essere l'elemento discriminante anche sul risultato finale. Sotto questo punto di vista tutti noi dovremmo porci un interrogativo, perché quando si prevede una partecipazione non altissima o addirittura bassa alle elezioni del prossimo fine settimana, significa un qualcosa che deve far riflettere tutte le forze politiche. Il problema reale - ha concluso - è che chi vince con il 50 per cento della metà, significa che vince o perde le elezioni con una percentuale reale degli aventi diritto che varia tra il 25-26 per cento. E addirittura, andando al ballottaggio, significa che a scegliere il governo di alcune realtà potrà essere il 17-20 per cento degli aventi diritto: è una percentuale molto bassa che ci deve far riflettere".(Rin)