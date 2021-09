Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riflettori puntati sul cuore, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, un evento istituito dalla World Heart Federation che, in tempi di pandemia, assume un'importanza ancora maggiore. È necessario infatti fare awareness sulle malattie cardiovascolari, la principale causa di morte in Europa e nel nostro Paese, ripartire con gli screening, con le cure e con le visite di controllo disertate da troppi pazienti per paura del Covid-19. Ma è anche il momento di avviare nuovi progetti di cura e di assistenza, mettendo a disposizione dei pazienti quanto già disponibile sui versanti della prevenzione e del trattamento e avviando progetti di ricerca sulle aree di unmet need. (segue) (Com)