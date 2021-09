Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cure che oggi riusciamo a offrire ai nostri pazienti – afferma in una nota il professor Massimo Massetti, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Ordinario di Chirurgia cardiaca all'Università Cattolica, campus di Roma - risultano minate dalla perdita di equilibrio tra sostenibilità e mantenimento della qualità. Il Covid ha reso ancor più urgente la necessità di rivedere l'organizzazione dell'offerta di cura, soprattutto nel campo delle malattie cardiovascolari. Al Gemelli, abbiamo dunque cominciato a strutturare un modello che parte dalla centralità del paziente e del suo problema di salute, mettendoci intorno risorse e competenze. È un modello multidisciplinare che parte dal dipartimento cardiovascolare per arrivare a essere in completa continuità assistenziale con il territorio. In questo modo, il paziente, anche se non è fisicamente al Gemelli, viene gestito insieme ai nostri specialisti, in collaborazione con i colleghi e le strutture del territorio. Questo migliora la qualità e l'appropriatezza delle cure". (segue) (Com)