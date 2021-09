Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frammentazione dei percorsi di cura, tipico delle organizzazioni tradizionali, oltre a nuocere al paziente è all'origine della perdita di sostenibilità. "Il modello che stiamo costruendo – sostiene il professor Massetti - rappresenta invece un'inversione di questo paradigma. Dopo aver analizzato il problema di salute, il paziente entra in un percorso di cura e viene preso in carico da un team di specialisti per tutti gli aspetti riguardanti il suo problema. Ogni mattina, il nostro Heart Team, che riunisce una serie di specialisti, discute i diversi casi per definire i percorsi di cura più adatti. Abbiamo anche creato degli ambulatori di percorso, ispirati alla stessa filosofia. Il passo ulteriore sarà la realizzazione di una continuità di cure senza ostacoli tra ospedale e territorio. In questo senso abbiamo già stretto accordi con alcuni ospedali laziali ed extra-regionali per dare concretezza a questo aspetto di continuità, di un 'ospedale senza spazio né tempo', che offre una gestione condivisa del percorso del paziente tra noi e alcuni ospedali periferici. Facciamo gli incontri dell'Heart Team, coinvolgendo i colleghi di ospedali che presentano il loro paziente da remoto, discutiamo con loro e prendiamo una decisione insieme. Il vantaggio per il paziente è una maggior appropriatezza delle prestazioni di medicina personalizzata, senza frammentazioni del suo percorso di cura, che diventa un vero continuum". È il primo passo di quanto avverrà in futuro. (segue) (Com)