Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui (4)

- "Stiamo costruendo una rete funzionale, su modello hub-and-spoke – prosegue il professor Massetti - che per il momento riguarda Gemelli e ospedali periferici, ma che vorremmo estendere fino al medico di famiglia. A questa progettualità operativa, farà seguito una progettualità strutturale (cioè la 'scatola' da costruire intorno al modello funzionale). Il nostro sarà il primo cardio-center italiano costruito su questo modello di patient centered care e sarà uno dei primi al mondo. Il nostro sogno è costruire un ospedale 'senza barriere', dove il luogo e il tempo non rappresentino il limite per curare con qualità i pazienti; questo modello organizzativo ce lo permette, perché oggi la tecnologia ha risolto il problema delle barriere spaziali e temporali. Questo ci consente di offrire al paziente, ovunque si trovi, assistenza immediata, sotto la supervisione degli specialisti Gemelli". (segue) (Com)