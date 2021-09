Sanità: Gemelli, 29 settembre giornata mondiale del cuore, futuro cardiologia è qui (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine anno saranno pubblicati proprio su European Heart Journal i dati aggiornati dell'atlante europeo delle malattie cardiovascolari. L'ultimo 'censimento', risalente a un paio d'anni fa, evidenziava che il 40 per cento di tutte le morti in Europa è attribuibile alle malattie cardiovascolari e che una persona su 5 muore di cardiopatia ischemica, con un'assoluta parità di genere. Insomma ancora oggi queste malattie rappresentano il killer numero uno nel Vecchio Continente. Come migliorare ulteriormente la prognosi? "Un primo obiettivo – spiega il professor Filippo Crea - è ottimizzare i trattamenti a disposizione per la prevenzione, in particolare sul versante ipertensione, ipercolesterolemia e diabete. (segue) (Com)